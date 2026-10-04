Garudayaksa FC Siap-Siap! Persita Asah Taji Lewat Uji Coba Kontra Dewa United

bali.jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Carlos Pena terus menggembleng kondisi fisik dan teknik pemain Persita Tangerang selama jeda kompetisi dua pekan terakhir.

Persiapan ini untuk memastikan pemain Persita siap tempur saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (10/10) mendatang.

Untuk menjaga atmosfer pertandingan dan ritme permainan, Persita menjadwalkan laga uji coba melawan Dewa United akhir pekan ini.

“Pada jeda kali ini, kami fokus meningkatkan kondisi fisik pemain yang masih kurang agar seluruh tim berada dalam level terbaik.

Uji coba melawan Dewa United penting untuk menjaga ritme bertanding sebelum menghadapi Garudayaksa,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Juru taktik asal Spanyol itu juga intens menganalisis peta kekuatan sang calon lawan.

Kendati berstatus tim promosi, Garudayaksa FC dinilai memiliki deretan pemain berkualitas yang berpotensi menyulitkan.

Amunisi Persita dipastikan bakal kian solid menjelang laga tersebut seiring bergabungnya kembali dua pilar utama, Pablo Ganet dan Dion Markx, dari tugas negara.