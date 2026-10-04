PSIM Punya Senjata Rahasia Lumat Persija, Van Gastel Rombak Starting XI?

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta sangat serius menatap laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) mendatang.

Salah satunya menggelar sesi gim internal pada Sabtu (3/10) kemarin di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS).

Pelatih Jean Paul van Gastel membagi pemain PSIM Yogyakarta dalam dua tim untuk bertanding layaknya laga resmi selama 90 menit.

Van Gastel ingin mengukur kesiapan fisik pemain dan taktik tim untuk menghadapi Persija yang tampil superioritas dalam tiga laga terakhir meski bermain di kandang lawan.

Sesi ini dimanfaatkan betul untuk menjaga ketahanan fisik sekaligus mengasah kekompakan tim menjelang laga krusial melawan Persija.

“Bagi saya, sangat penting melihat semua pemain bermain selama 90 menit penuh,” ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Menurutnya, jeda kompetisi cukup lama membuat tim pelatih harus cermat menyusun program latihan fisik.

Tujuan utama sesi ini berfokus pada pemulihan sentuhan bola para pemain di lapangan.