Persija Latih Tanding Kontra Garudayaksa Menjelang Lawan PSIM, STY Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali ke lapangan hijau untuk menyambut laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) mendatang.

Selain menjalani latihan reguler untuk menyempurnakan taktik dan strategi, Persija menggelar latih tanding untuk menjaga mental dan atmosfer kompetitif para pemain.

Lawan tanding Persija kali ini adalah tim Super League, Garudayaksa FC.

Latihan bersama ini berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (3/10) sore kemarin.

Pada latihan bersama ini, pelatih Persija Shin Tae yong menurunkan para pemain yang tersedia, minus yang membela Timnas Indonesia.

Dalam latih tanding tersebut, Persija Jakarta menampilkan penampilan terbaik dan meraih hasil positif.

Hasil latih tanding ini menjadi salah satu gambaran bahwa kesiapan tim terus terjaga selama masa libur kompetisi.

Shin Tae yong pun berharap Witan Sulaeman dan kolega tetap menjaga fokus meski kompetisi tengah memasuki masa jeda.