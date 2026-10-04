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Persija Latih Tanding Kontra Garudayaksa Menjelang Lawan PSIM, STY Buka Suara

Minggu, 04 Oktober 2026 – 07:09 WIB
Persija Latih Tanding Kontra Garudayaksa Menjelang Lawan PSIM, STY Buka Suara - JPNN.com Bali
Pemain Persija berduel dengan pemain Garudayaksa FC pada latih tanding di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (3/10) kemarin. Latih tanding ini menjadi bagian dari persiapan Persija menghadapi PSIM Yogyakarta, Sabtu (10/10) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali ke lapangan hijau untuk menyambut laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Sabtu (10/10) mendatang.

Selain menjalani latihan reguler untuk menyempurnakan taktik dan strategi, Persija menggelar latih tanding untuk menjaga mental dan atmosfer kompetitif para pemain.

Lawan tanding Persija kali ini adalah tim Super League, Garudayaksa FC.

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Latihan bersama ini berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (3/10) sore kemarin.

Pada latihan bersama ini, pelatih Persija Shin Tae yong menurunkan para pemain yang tersedia, minus yang membela Timnas Indonesia.

Dalam latih tanding tersebut, Persija Jakarta menampilkan penampilan terbaik dan meraih hasil positif.

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Hasil latih tanding ini menjadi salah satu gambaran bahwa kesiapan tim terus terjaga selama masa libur kompetisi.

Shin Tae yong pun berharap Witan Sulaeman dan kolega tetap menjaga fokus meski kompetisi tengah memasuki masa jeda.

Pelatih Shin Tae yong buka suara seusai Persija menggelar latih tanding kontra Garudayaksa FC, Sabtu (3/10) kemarin menjelang laga versus PSIM Yogyakarta
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TAGS   Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong Garudayaksa FC PSIM PSIM Yogyakarta PSIM vs Persija PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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