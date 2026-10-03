Ivan Mamut Sebut Semua Laga Persija Ibarat Final, PSIM Siap-Siap!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Striker Persija Jakarta asal Kroasia Ivan Mamut tengah menikmati tren positif yang diraih Macan Kemayoran pada awal kompetisi Super League 2026-2027.

Ivan Mamut mengapresiasi kerja keras dan perjuangan im yang berhasil membawa Persija menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan.

Sebelum menumbangkan Persib Bandung dan Java United FC, Persija Jakarta lebih dahulu mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor tipis 1-0.

"Sebagai sebuah tim, kami berada di jalur yang tepat.

Kami memenangkan ketiga pertandingan melawan tim-tim yang sangat tangguh," kata Ivan Mamut dilansir dari laman klub.

Striker Timnas U19 Kroasia ini menegaskan, konsistensi menjadi kunci utama bagi Persija untuk mengarungi sisa musim.

"Kini, kami harus bersiap menghadapi setiap pertandingan berikutnya yang kami anggap sebagai laga final.

Kami wajib menang. Kami harus mempertahankan pendekatan ini hingga akhir kompetisi," ujar Ivan Mamut.