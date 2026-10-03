Jam Tanding PSIM versus Persija Berubah, Catat Waktunya!

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga pekan keempat Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan depan.

PSIM Yogyakarta dijadwalkan menjamu Persija Jakarta pada Sabtu (10/10) mendatang di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul.

Berdasar jadwal, kick-off dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB.

Namun, informasi terbaru, pertandingan tersebut maju dari rencana awal menjadi pukul 15.30 WIB.

Kepastian penyesuaian jadwal ini telah disahkan secara resmi oleh operator Super League Ileague melalui dokumen Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi BRI

Super League 2026/2027 bernomor 1048/LI-KOM/IX/2026 tertanggal 26 September 2026.

Panitia Pelaksana (Panpel) PSIM Yogyakarta Ermantino Handokomulyo memastikan penyesuaian jadwal ini merupakan hasil kesepakatan bersama melalui diskusi mendalam pihak terkait.

“Panpel PSIM Yogyakarta bersama Kepolisian dan operator telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal kick-off laga kandang melawan Persija Jakarta pada 10

Oktober 2026,” kata Ermantino Handokomulyo dilansir dari laman klub.

Menurut Ermantino Handokomulyo, langkah ini diambil demi menjamin kelancaran jalannya pertandingan.