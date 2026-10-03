Persib Angkat Kaki dari GBLA, Tiga Laga Pindah ke Stadion Si Jalak Harupat

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib tak bisa bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada tiga pertandingan Super League 2026-2027 dan AFC Champions League (AFC) Two 2026-2027.

Berdasar informasi terbaru, tiga laga Persib sepanjang Oktober 2026 bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Bandung.

"Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi pemeliharaan rumput dan fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Langkah ini memastikan stadion siap menyambut pertandingan dalam kondisi terbaik dan paling optimal,” tulis manajemen Persib di laman resminya.

Tiga laga Persib yang terpaksa pindah ke Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, di antaranya saat melawan Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober 2026.

Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, juga menjadi venue AFC Champions League (AFC) Two saat Persib menantang wakil Vietnam, Viettel FC pada 14 Oktober 2026.

“Manajemen memahami GBLA memiliki arti penting bagi Persib dan Bobotoh.

Dukungan langsung dari tribune serta atmosfer pertandingan di stadion menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Maung Bandung,” tulisnya lagi.