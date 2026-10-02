JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Pengakuan Ole Romeny Seusai Bantai Bangladesh: Laga Paling Gila, Luar Biasa!

Pengakuan Ole Romeny Seusai Bantai Bangladesh: Laga Paling Gila, Luar Biasa!

Jumat, 02 Oktober 2026 – 06:16 WIB
Pengakuan Ole Romeny Seusai Bantai Bangladesh: Laga Paling Gila, Luar Biasa! - JPNN.com Bali
Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks merangkul Ole Romeny saat skuad Garuda mengalahkan Bangladesh dengan skor telak 9 - 2 di SUGBK, Kamis (1/10) malam. Foto: Instagram @oleromeny

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mengatakan laga kontra Bangladesh sebagai pertandingan paling gila sepanjang karier profesionalnya.

Ole Romeny tampil impresif dan menjadi salah satu aktor kunci di balik kemenangan fantastis Indonesia atas Bangladesh dengan skor telak 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Striker muda Mitchell Baker menjadi bintang setelah mencetak lima gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7.

Baca Juga:

Empat gol lainnya diciptakan oleh Rizky Ridho menit ke-32, Justin Hubner menit ke-45+1, Luke Vickery menit ke-90, dan Kevin Diks menit ke- 90+6.

Dua gol dari Timnas Bangladesh dicetak oleh Shahriar Emon menit ke-36 dan Farhaan Ali Wahid menit ke - 90+1.

Meski tidak mencetak gol, Ole Romeny turut memberikan kontribusi besar dengan mencatatkan empat assist dalam pertandingan tersebut

Baca Juga:

Kemenangan fantastis itu sekaligus mengunci tiket Indonesia ke partai final melawan Timnas Tailan, Senin (5/10) mendatang.

"Ini pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan. Luar biasa rasanya,” ujar Ole Romeny dilansir dari Antara.

Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mengatakan laga kontra Bangladesh sebagai pertandingan paling gila sepanjang karier profesionalnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ole Romeny Timnas Indonesia Timnas Bangladesh SUGBK Timnas Indonesia vs Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026 Tailan Timnas Tailan Fortuna Sittard Oxford United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU