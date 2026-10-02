Pengakuan Ole Romeny Seusai Bantai Bangladesh: Laga Paling Gila, Luar Biasa!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mengatakan laga kontra Bangladesh sebagai pertandingan paling gila sepanjang karier profesionalnya.

Ole Romeny tampil impresif dan menjadi salah satu aktor kunci di balik kemenangan fantastis Indonesia atas Bangladesh dengan skor telak 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Striker muda Mitchell Baker menjadi bintang setelah mencetak lima gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7.

Empat gol lainnya diciptakan oleh Rizky Ridho menit ke-32, Justin Hubner menit ke-45+1, Luke Vickery menit ke-90, dan Kevin Diks menit ke- 90+6.

Dua gol dari Timnas Bangladesh dicetak oleh Shahriar Emon menit ke-36 dan Farhaan Ali Wahid menit ke - 90+1.

Meski tidak mencetak gol, Ole Romeny turut memberikan kontribusi besar dengan mencatatkan empat assist dalam pertandingan tersebut

Kemenangan fantastis itu sekaligus mengunci tiket Indonesia ke partai final melawan Timnas Tailan, Senin (5/10) mendatang.

"Ini pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan. Luar biasa rasanya,” ujar Ole Romeny dilansir dari Antara.