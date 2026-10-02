Herdman Bongkar Kunci Indonesia Bantai Bangladesh, Sorot Gol Cepat & Mental

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah membantai Bangladesh dengan skor telak 9 – 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Striker muda Mitchell Baker menjadi bintang setelah mencetak lima gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7.

Empat gol lainnya diciptakan oleh Rizky Ridho menit ke-32, Justin Hubner menit ke-45+1, Luke Vickery menit ke-90, dan Kevin Diks menit ke- 90+6.

Dua gol dari Timnas Bangladesh dicetak oleh Shahriar Emon menit ke-36 dan Farhaan Ali Wahid menit ke - 90+1.

Menurut pelatih John Herdman, kunci keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final lantaran mampu mencetak gol-gol cepat ke gawang Bangladesh.

Bahkan dua gol lahir dalam waktu satu menit pada masa injury time yang dicetak Kevin Diks menit ke-90+6 dan Mitchell Baker menit ke-90+7.

Skuad Garuda juga menunjukkan respon cepat dalam mencetak gol setelah kemasukan gol pertama dari aksi Shahriar Emon pada menit ke-36.

Pasalnya, satu menit setelah Bangladesh membobol gawang Emil Audero, Mitchell Baker kembali membawa tim Garuda menjauh.