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Herdman Bongkar Kunci Indonesia Bantai Bangladesh, Sorot Gol Cepat & Mental

Jumat, 02 Oktober 2026 – 05:50 WIB
Herdman Bongkar Kunci Indonesia Bantai Bangladesh, Sorot Gol Cepat & Mental - JPNN.com Bali
Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Foto: Ricardo

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah membantai Bangladesh dengan skor telak 9 – 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam.

Striker muda Mitchell Baker menjadi bintang setelah mencetak lima gol pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7.

Empat gol lainnya diciptakan oleh Rizky Ridho menit ke-32, Justin Hubner menit ke-45+1, Luke Vickery menit ke-90, dan Kevin Diks menit ke- 90+6.

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Dua gol dari Timnas Bangladesh dicetak oleh Shahriar Emon menit ke-36 dan Farhaan Ali Wahid menit ke - 90+1.

Menurut pelatih John Herdman, kunci keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final lantaran mampu mencetak gol-gol cepat ke gawang Bangladesh.

Bahkan dua gol lahir dalam waktu satu menit pada masa injury time yang dicetak Kevin Diks menit ke-90+6 dan Mitchell Baker menit ke-90+7.

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Skuad Garuda juga menunjukkan respon cepat dalam mencetak gol setelah kemasukan gol pertama dari aksi Shahriar Emon pada menit ke-36.

Pasalnya, satu menit setelah Bangladesh membobol gawang Emil Audero, Mitchell Baker kembali membawa tim Garuda menjauh.

Menurut pelatih John Herdman, kunci keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final lantaran mampu mencetak gol-gol cepat ke gawang Bangladesh.
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TAGS   John Herdman Timnas Indonesia Timnas Bangladesh Timnas Indonesia vs Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026 Stadion Utama Gelora Bung Karno Timnas Tailan

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