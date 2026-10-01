Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

bali.jpnn.com, DENPASAR - Isenmulang FC dipastikan kembali menunda kesempatan untuk melakoni laga kandang perdana mereka di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya di kompetisi Super League 2026-2027.

Pertandingan pekan keempat menghadapi Persebaya Surabaya secara resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, yang selama ini jadi markas Bhayangkara FC (BFC).

Kepastian pemindahan venue tersebut diumumkan langsung oleh manajemen Laskar Tambun Bungai melalui akun Instagram resmi klub, @isenmulangkaltengfc.

“Laskar Tambun Bungai menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung,” tulis manajemen.

Versi manajemen Isenmulang FC, perubahan lokasi pertandingan ini dilakukan berdasar keputusan resmi Circular #10 yang diterbitkan I.League selaku operator kompetisi.

Pemindahan venue pertandingan ini menjadi yang kedua bagi Isenmulang FC setelah sebelumnya melawan Bali United yang terpaksa digeser ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

“Pemindahan kali ini juga disebabkan oleh pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini tengah menyelimuti wilayah Kota Palangka Raya,” tulisnya lagi.

Faktor kesehatan dan keselamatan para pemain menjadi alasan utama keputusan krusial ini diambil.