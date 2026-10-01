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JPNN.com Bali Sport Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 – 09:13 WIB
Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pertandingan pekan keempat Isenmulang FC menghadapi Persebaya Surabaya secara resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Isenmulang FC dipastikan kembali menunda kesempatan untuk melakoni laga kandang perdana mereka di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya di kompetisi Super League 2026-2027.

Pertandingan pekan keempat menghadapi Persebaya Surabaya secara resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, yang selama ini jadi markas Bhayangkara FC (BFC).

Kepastian pemindahan venue tersebut diumumkan langsung oleh manajemen Laskar Tambun Bungai melalui akun Instagram resmi klub, @isenmulangkaltengfc.

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“Laskar Tambun Bungai menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung,” tulis manajemen.

Versi manajemen Isenmulang FC, perubahan lokasi pertandingan ini dilakukan berdasar keputusan resmi Circular #10 yang diterbitkan I.League selaku operator kompetisi.

Pemindahan venue pertandingan ini menjadi yang kedua bagi Isenmulang FC setelah sebelumnya melawan Bali United yang terpaksa digeser ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

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“Pemindahan kali ini juga disebabkan oleh pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini tengah menyelimuti wilayah Kota Palangka Raya,” tulisnya lagi.

Faktor kesehatan dan keselamatan para pemain menjadi alasan utama keputusan krusial ini diambil.

Pertandingan pekan keempat Isenmulang FC menghadapi Persebaya Surabaya secara resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung
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TAGS   Isenmulang FC Persebaya Isenmulang FC vs Persebaya lampung Stadion PKOR Pemuda Super League 2026-2027 I League Karhutla bali united stadion kapten dipta

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