Isengmulang FC vs Persebaya: Tiga Pilar Masih Cedera, Tavares Fokus Genjot Fisik

bali.jpnn.com, SURABAYA - Skuad Persebaya Surabaya kembali merumput seusai menikmati jatah libur jeda kompetisi Super League 2026-2027.

Skuad berjuluk Bajul Ijo tersebut menggelar latihan perdana di bawah komando pelatih Bernardo Tavares sejak Selasa (29/9) lalu.

Pada sesi perdana ini, Bernardo Tavares langsung memberikan porsi latihan fisik guna mengembalikan kebugaran stamina dan intensitas bertanding para pemain.

Fokus utama Persebaya saat ini adalah membangun kesiapan jelang laga krusial menghadapi Isenmulang FC pada pekan keempat Super League 2026/27.

"Para pemain menjalani latihan fisik agar tetap terjaga kebugarannya.

Target kami adalah meningkatkan kondisi fisik mereka agar ke depannya kami memiliki lebih banyak pilihan pemain yang siap untuk pertandingan-pertandingan

selanjutnya," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Menu latihan fisik ini menjadi fondasi awal sebelum tim bertahap menaikkan intensitas dan mengasah taktik spesifik jelang laga mendatang.

Hampir seluruh penggawa Bajul Ijo melahap porsi latihan bersama, termasuk kiper Ernando Ari Sutaryadi.