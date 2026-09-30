Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga Borneo FC kontra Bali United telah berakhir.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) lalu, Borneo FC membungkam Bali United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak sang kapten, Juan Villa, melalui titik putih pada menit ke-54.

Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal.

Borneo FC harus kehilangan sementara bek kiri asing asal Brasil Westherley Garcia Nogueira yang akrab disapa Caxambu.

Caxambu mengalami cedera di bagian lutut saat berduel dengan pemain Bali United.

‎Dokter tim Borneo FC Fauzan Nazmi mengatakan Caxambu harus menepi beberapa bulan untuk menjalani masa penyembuhan.

‎“Yang jelas cederanya ada di bagian lutut.