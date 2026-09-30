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JPNN.com Bali Sport Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

Rabu, 30 September 2026 – 09:40 WIB
Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali
Borneo FC harus kehilangan sementara bek kiri asing asal Brasil Westherley Garcia Nogueira yang akrab disapa Caxambu seusai laga kontra Bali United, Minggu (20/9) lalu. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga Borneo FC kontra Bali United telah berakhir.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) lalu, Borneo FC membungkam Bali United dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak sang kapten, Juan Villa, melalui titik putih pada menit ke-54.

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Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal.

Borneo FC harus kehilangan sementara bek kiri asing asal Brasil Westherley Garcia Nogueira yang akrab disapa Caxambu.

Caxambu mengalami cedera di bagian lutut saat berduel dengan pemain Bali United.

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‎Dokter tim Borneo FC Fauzan Nazmi mengatakan Caxambu harus menepi beberapa bulan untuk menjalani masa penyembuhan.

‎“Yang jelas cederanya ada di bagian lutut.

Borneo FC harus kehilangan sementara bek kiri asing asal Brasil Westherley Garcia Nogueira yang akrab disapa Caxambu seusai laga kontra Bali United
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TAGS   Borneo FC bali united Borneo FC vs Bali United Caxambu cedera Westherley Garcia Nogueira Super League 2026-2027 bek kiri cedera lutut

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