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Kyohei Yoshino Ungkap Persija Belum di Level Terbaik, Sentil Peran STY

Rabu, 30 September 2026 – 09:17 WIB
Kyohei Yoshino Ungkap Persija Belum di Level Terbaik, Sentil Peran STY - JPNN.com Bali
Gelandang asing Persija Kyohei Yoshino belum sepenuhnya puas dengan performa skuad Macan Kemayoran meski menyapu bersih tiga laga Super League 2026-2027 dengan tiga kemenangan. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang asing Persija Kyohei Yoshino belum sepenuhnya puas dengan performa skuad Macan Kemayoran meski menyapu bersih tiga laga Super League 2026-2027 dengan kemenangan.

Pemain asing asal Jepang yang diplot pelatih Shin Tae yong alias STY sebagai bek sayap ini meyakini Persija masih mampu menunjukkan level permainan yang lebih tinggi.

“Menurut saya, mengawali musim dengan tiga kemenangan berturut-turut adalah awal yang sangat baik.

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Namun, seperti yang dikatakan pelatih, ada pertandingan-pertandingan di mana kami sebenarnya bisa lebih mendominasi lawan dengan performa yang lebih baik lagi,” kata Kyohei Yoshino dilansir dari laman klub.

Kyohei Yoshino tampil luar biasa dalam tiga laga Persija kontra Borneo FC, Persib Bandung dan Java United FC.

Meski bermain di luar posisi aslinya, Kyohei Yoshino berhasil melepaskan 26 tembakan, 15 di antaranya tepat sasaran.

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Kyohei Yoshino juga membantu pemain Persija lainnya mencetak empat gol dan membawa tim meraih sembilan poin.

Persija kini berada di peringkat ketiga di bawah Dewa United dan Madura United dengan 10 serta sembilan poin.

Gelandang asing Persija Kyohei Yoshino belum sepenuhnya puas dengan performa skuad Macan Kemayoran meski menyapu bersih tiga laga Super League 2026-2027
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TAGS   Kyohei Yoshino Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong STY Super League 2026-2027 Borneo FC Persib Java United FC Klasemen Super League 2026-2027

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