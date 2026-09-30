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Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

Rabu, 30 September 2026 – 08:41 WIB
Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengakui performa anak asuhnya masih naik turun karena chemistry belum terbentuk. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC menghadapi tantangan berat pada laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Meski bermaterikan pemain bintang, Borneo FC gagal menyapu bersih empat pertandingan awal musim ini.

Borneo FC kalah dari Persija di kandang sendiri Stadion Segiri Samarinda (0 – 1), lalu menang kontra Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini (1-0).

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Apesnya, skuad Pesut Etam kembali keok di markas sendiri dari Dewa United (1-3) dan kembali menang melawan (1-0).

Borneo FC sementara berada di peringkat keempat klasemen Super League 2026-2027 dengan enam poin, hasil dari dua kali menang dan dua kali kalah.

Menurut pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo, tim masih menjalani proses pembentukan kekuatan baru di awal kompetisi.

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Banyaknya pemain baru menjadi tantangan Mauro Jeronimo. Ia membutuhkan waktu untuk menemukan chemistry yang ideal.

“Kami memiliki 28 pemain baru atau mungkin 27, saya sampai lupa hitungannya.

Meski bermaterikan pemain bintang, Borneo FC gagal menyapu bersih empat pertandingan awal musim ini, pelatih Mauro Jeronimo angkat bicara
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TAGS   Borneo FC Mauro Jeronimo bali united Persija Persijap Dewa United Super League 2026-2027 pemain baru Klasemen Super League 2026-2027 Skuad Pesut Etam

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