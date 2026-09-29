Dewa United Pimpin Klasemen, Osmar Loss Merendah: Kami Menang Jumlah Laga!

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

Skuad Banten Warrior mengungguli poin Madura United dan Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan sembilan poin.

Meski berada di puncak klasemen, pelatih Dewa United Osmar Loss tak ingin anak asuhnya cepat berpuas diri.

Menurut Osmar Loss, posisi puncak saat ini dipengaruhi banyak faktor, salah satunya jumlah laga yang sudah dimainkan timnya lebih banyak dibandingkan tim lain.

"Saya setuju kami memiliki awal yang bagus.

Kami berada di puncak klasemen, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami bertanding satu kali lebih banyak dibanding tim-tim lain,” tutur Osmar Loss dilansir dari laman I.League.

Osmar Loss mengingatkan kompetisi masih sangat banyak.

Dewa United membutuhkan banyak poin untuk bertahan di papan atas klasemen Super League 2026-2027.