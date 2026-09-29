JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Dewa United Pimpin Klasemen, Osmar Loss Merendah: Kami Menang Jumlah Laga!

Dewa United Pimpin Klasemen, Osmar Loss Merendah: Kami Menang Jumlah Laga!

Selasa, 29 September 2026 – 08:49 WIB
Dewa United Pimpin Klasemen, Osmar Loss Merendah: Kami Menang Jumlah Laga! - JPNN.com Bali
Pelatih Dewa United Osmar Loss menyaksikan duel striker Rafael Struick dengan pemain lawan. Osmar Loss minta pemainnya tak jemawa meski memuncaki klasemen Super League 2026-2027. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

Skuad Banten Warrior mengungguli poin Madura United dan Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan sembilan poin.

Meski berada di puncak klasemen, pelatih Dewa United Osmar Loss tak ingin anak asuhnya cepat berpuas diri.

Baca Juga:

Menurut Osmar Loss, posisi puncak saat ini dipengaruhi banyak faktor, salah satunya jumlah laga yang sudah dimainkan timnya lebih banyak dibandingkan tim lain.

"Saya setuju kami memiliki awal yang bagus.

Kami berada di puncak klasemen, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami bertanding satu kali lebih banyak dibanding tim-tim lain,” tutur Osmar Loss dilansir dari laman I.League.

Baca Juga:

Osmar Loss mengingatkan kompetisi masih sangat banyak.

Dewa United membutuhkan banyak poin untuk bertahan di papan atas klasemen Super League 2026-2027.

Dewa United memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dewa United Osmar Loss Super League 2026-2027 Persib Klasemen Super League 2026-2027 madura united Persija

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU