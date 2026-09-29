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Stjepan Loncar tak Puas Performance Persija, Ungkap Kekurangan Tim

Selasa, 29 September 2026 – 08:28 WIB
Stjepan Loncar tak Puas Performance Persija, Ungkap Kekurangan Tim - JPNN.com Bali
Gelandang asing Persija Stjepan Loncar blak-blakan mengaku kurang puas dengan performa Macan Kemayoran meski tampil apik dalam tiga laga awal Super League 2026-2027. Foto: Instagram @stipeloncar_44

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang asing Persija Stjepan Loncar blak-blakan mengaku kurang puas dengan performa Macan Kemayoran meski tampil apik dalam tiga laga awal Super League 2026-2027.

Pemain termahal Super League dengan market value di atas Rp20 miliar ini menilai level permainan Persija sebenarnya masih bisa lebih baik lagi dibanding sebelumnya.

Apalagi Persija didukung dengan skuad matang dan berkualitas.

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Persija bahkan menjadi klub termahal di Super League 2026-2027 dengan nilai 4,9 juta Euro, setara dengan Rp166,86 miliar, mengalahkan Persib Bandung.

“Saya senang kami bisa mengalahkan tim papan atas seperti Persib dan Borneo.

Namun, jika melihat kualitas pemain yang kami miliki, kami sebenarnya belum puas dengan performa di lapangan," ujar Stjepan Loncar dilansir dari laman klub.

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Mantan pemain NK Istra 1961 yang bermain di Liga Kroasia ini menilai legiun asing yang kini berada di dalam tim belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan atmosfer Super League.

“Menurut saya, kami, para pemain asing, masih membutuhkan adaptasi lebih lanjut dengan liga Indonesia.

Gelandang asing Persija Stjepan Loncar blak-blakan mengaku kurang puas dengan performa Macan Kemayoran meski tampil apik dalam tiga laga awal Super League
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TAGS   Stjepan Loncar Persija Persija Jakarta gelandang Borneo FC Persib Java United FC Super League 2026-2027 legiun asing

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