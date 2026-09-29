JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Laga Persib vs Garudayaksa FC Maju Sehari, Napas Tambahan di ACL Two

Laga Persib vs Garudayaksa FC Maju Sehari, Napas Tambahan di ACL Two

Selasa, 29 September 2026 – 08:05 WIB
Laga Persib vs Garudayaksa FC Maju Sehari, Napas Tambahan di ACL Two - JPNN.com Bali
Skuad Persib Bandung. Berdasar jadwal terbaru yang dirilis I.League, laga Persib Bandung kontra Garudayaksa FC mengalami penyesuaian. Ini demi kepentingan Persib berlaga di ACL Two. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Operator Super League I.League melakukan perubahan jadwal mendadak kompetisi Super League 2026-2027.

Namun, perubahan ini hanya berlaku untuk Persib Bandung yang harus tampil di tiga kompetisi sekaligus musim ini.

Berdasar jadwal terbaru yang dirilis I.League, laga Persib Bandung kontra Garudayaksa FC mengalami penyesuaian.

Baca Juga:

Pertandingan pekan ketujuh yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober dimajukan satu hari menjadi 25 Oktober 2026.

Perubahan jadwal ini merujuk pada surat resmi Circular #8 Nomor 1044/LI-KOM/IX/2026 tertanggal 24 September 2026 yang diteken Deputy Director of Competition & Commercial, Takeyuki Oya.

Selain perubahan hari, kick-off pertandingan juga mengalami penyesuaian.

Baca Juga:

Berdasar jadwal sebelumnya, pertandingan awalnya digelar pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

Namun, berdasar jadwal terbaru, laga dimajukan menjadi Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

Berdasar jadwal terbaru yang dirilis I.League, laga Persib Bandung kontra Garudayaksa FC mengalami penyesuaian. Ini demi kepentingan Persib berlaga di ACL Two
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib Garudayaksa FC Persib vs Garudayaksa FC ACL Two Super League 2026-2027 AFC Champions League Two 2026-2027 Melbourne Victory I League Stadion Patriot

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU