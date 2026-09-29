Laga Persib vs Garudayaksa FC Maju Sehari, Napas Tambahan di ACL Two

bali.jpnn.com, BANDUNG - Operator Super League I.League melakukan perubahan jadwal mendadak kompetisi Super League 2026-2027.

Namun, perubahan ini hanya berlaku untuk Persib Bandung yang harus tampil di tiga kompetisi sekaligus musim ini.

Berdasar jadwal terbaru yang dirilis I.League, laga Persib Bandung kontra Garudayaksa FC mengalami penyesuaian.

Pertandingan pekan ketujuh yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober dimajukan satu hari menjadi 25 Oktober 2026.

Perubahan jadwal ini merujuk pada surat resmi Circular #8 Nomor 1044/LI-KOM/IX/2026 tertanggal 24 September 2026 yang diteken Deputy Director of Competition & Commercial, Takeyuki Oya.

Selain perubahan hari, kick-off pertandingan juga mengalami penyesuaian.

Berdasar jadwal sebelumnya, pertandingan awalnya digelar pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

Namun, berdasar jadwal terbaru, laga dimajukan menjadi Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.