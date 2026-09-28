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Van Gastel Genjot Fisik dan Taktik PSIM, Fokus Laga Krusial Kontra Persija

Senin, 28 September 2026 – 12:12 WIB
Van Gastel Genjot Fisik dan Taktik PSIM, Fokus Laga Krusial Kontra Persija - JPNN.com Bali
Skuad PSIM Yogyakarta mulai berlatih kemarin (27/9) untuk persiapan melawan Persija pada pekan keempat Super League 2026-2027 Oktober mendatang. Foto: I.League

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menggelar latihan tertutup di Yogyakarta Independent School (YIS), Minggu (27/9) pagi seusai meliburkan skuad hampir sepekan selama jeda FIFA Matchday.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar menyebut sesi latihan perdana ini sengaja diberikan dengan intensitas menengah untuk menyesuaikan kembali kondisi fisik para pemain.

"Para pemain butuh penyegaran setelah libur panjang.

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Latihan kali ini memadukan porsi fisik dan sesi taktikal untuk mengembalikan kebugaran mereka," ujar Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

Selain latihan di lapangan, pelatih Jean Paul van Gastel juga telah mengagendakan sesi gim intensif pekan depan, mirip dengan porsi saat pramusim.

Program ini difokuskan untuk menggembleng fisik, mental, hingga pemahaman taktik, baik secara individu maupun tim.

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Dalam latihan perdana ini, hampir seluruh pilar Laskar Mataram hadir.

Hanya pemain asing asal Kosta Rika, Marvin Loria, yang absen karena masih mendampingi istrinya yang baru melahirkan.

PSIM Yogyakarta kembali menggelar latihan tertutup di Yogyakarta Independent School (YIS), Minggu (27/9) pagi seusai meliburkan skuad hampir sepekan
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TAGS   Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta Persija Persija Jakarta PSIM vs Persija Super League 2026-2027

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