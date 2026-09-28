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Pieter Huistra Bongkar Pasang Skuad, Ini Bocoran Starting XI PSS vs PSM

Senin, 28 September 2026 – 11:51 WIB
Pieter Huistra Bongkar Pasang Skuad, Ini Bocoran Starting XI PSS vs PSM - JPNN.com Bali
Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra membenahi lini tengah yang dinilai menjadi jantung permainan, sekaligus memperkokoh barisan pertahanan menjelang kontra PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10) mendatang. Foto: Instagram @psssleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - FIFA Matchday selama tiga pekan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh juru taktik PSS Sleman Pieter Huistra.

Pelatih berkebangsaan Belanda itu bergerak cepat merombak dan meracik ulang formula permainan timnya.

Persiapan ini sangat penting mengingat PSS Sleman bakal melawan PSM Makassar pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) mendatang.

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Fokus utamanya? Membenahi lini tengah yang dinilai menjadi jantung permainan, sekaligus memperkokoh barisan pertahanan.

Struktur Skuad Elang Jawa dibongkar-pasang guna menemukan komposisi paling ideal yang selaras dengan karakter para pemainnya.

"Kami memanfaatkan periode ini untuk membenahi sejumlah aspek kunci, mulai dari organisasi pertahanan hingga komposisi di lini tengah," ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

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Pada tiga laga awal, Pieter Huistra sempat memutar otak dengan menempatkan bek tengah seperti Christophe maupun Cleberson sebagai gelandang.

Keputusan ini diambil untuk memperkuat benteng pertahanan dan menjaga keseimbangan skuad PSS Sleman.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra membenahi lini tengah yang dinilai menjadi jantung permainan, sekaligus memperkokoh barisan pertahanan menjelang kontra PSM
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TAGS   Pieter Huistra PSS PSS Sleman PSM psm makassar PSS vs PSM PSS Sleman vs PSM Makassar Starting XI PSS Sleman Super League 2026-2027 Stadion Maguwoharjo

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