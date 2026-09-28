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JPNN.com Bali Sport PSM Makassar Paceklik Kemenangan, Darije Kalezic Sentil Mental & Starting XI

PSM Makassar Paceklik Kemenangan, Darije Kalezic Sentil Mental & Starting XI

Senin, 28 September 2026 – 11:18 WIB
PSM Makassar Paceklik Kemenangan, Darije Kalezic Sentil Mental & Starting XI - JPNN.com Bali
Pelatih Darije Kalezic menyoroti mental dan starting XI saat PSM Makassar masih paceklik kemenangan dalam tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar belum juga meraih kemenangan pada tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Skuad Pasukan Ramang baru mengemas dua poin hasil menahan imbang Persita (2-2) dan Arema FC (3 – 3) serta sekali kalah dari Persib Bandung (1 – 3).

Hasil kurang baik ini menempatkan PSM Makassar berada di peringkat ke-12 di bawah Persik Kediri, tetapi di atas Garudayaksa FC.

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Meski meraih hasil kurang memuaskan, pelatih Darije Kalezic mengapresiasi karakter pantang menyerah Hilmansyah dan kolega.

Laga kontra Persib menjadi contoh. Meski PSM Makassar kalah di Stadion GBLA, tetapi skuad Juku Eja tampil luar biasa.

Kondisi serupa terjadi saat PSM Makassar menahan imbang Arema FC dan Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare.

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Walau sempat tertinggal dari tim lawan, tetapi pemain PSM Makassar mampu bangkit mengejar ketertinggalan.

Hanya saja ada kesalahan individu pemain PSM Makassar yang harus diperbaiki untuk persiapan laga selanjutnya melawan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Minggu (11/10) mendatang.

Pelatih Darije Kalezic menyoroti mental dan starting XI saat PSM Makassar masih paceklik kemenangan dalam tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027
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TAGS   PSM psm makassar Darije Kalezic Super League 2026-2027 Starting XI PSM Makassar Persib arema fc persita

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