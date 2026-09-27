PSIM Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Bikin Adrian Purzycki Lenyap dari Skuad

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelandang asing PSIM Yogyakarta Adrian Cyprian Purzycki dipastikan absen lebih lama seusai dijatuhi sanksi tambahan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang diterima Adrian Cyprian Purzycki saat berhadapan dengan Persebaya pada laga pekan kedua Super League 2026-2027, Minggu (13/9) lalu.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengonfirmasi kabar tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak klub menerima seluruh keputusan federasi.

"Adrian Purzycki harus absen dalam dua pertandingan PSIM.

Sebelumnya, absen saat melawan Madura United dan nanti ketika melawan Persija di bulan Oktober,” ujar Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

“"Adrian Purzycki baru bisa kembali bermain saat laga kandang melawan PSM Makassar pada 16 Oktober," imbuhnya.

Adrian Purzycki diusir wasit pada menit ke-50 akibat pelanggaran keras terhadap gelandang Persebaya Toni Firmansyah yang tengah membangun serangan.

Berdasar Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 tertanggal 15 September 2026, Komdis PSSI memberikan sanksi tambahan berupa larangan bertanding satu kali dan denda sebesar Rp10 juta.