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PSIM Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Bikin Adrian Purzycki Lenyap dari Skuad

Minggu, 27 September 2026 – 10:09 WIB
PSIM Rugi Besar, Sanksi Komdis PSSI Bikin Adrian Purzycki Lenyap dari Skuad - JPNN.com Bali
Gelandang PSIM Yogyakarta Adrian Cyprian Purzycki berduel dengan pemain Persebaya pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Adrian Cyprian Purzycki absen membela PSIM saat melawan Persija di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) lalu. Foto: PSIM Yogyakarta

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelandang asing PSIM Yogyakarta Adrian Cyprian Purzycki dipastikan absen lebih lama seusai dijatuhi sanksi tambahan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman ini merupakan buntut dari kartu merah langsung yang diterima Adrian Cyprian Purzycki saat berhadapan dengan Persebaya pada laga pekan kedua Super League 2026-2027, Minggu (13/9) lalu.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengonfirmasi kabar tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak klub menerima seluruh keputusan federasi.

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"Adrian Purzycki harus absen dalam dua pertandingan PSIM.

Sebelumnya, absen saat melawan Madura United dan nanti ketika melawan Persija di bulan Oktober,” ujar Iksan Mahar dilansir dari laman klub.

“"Adrian Purzycki baru bisa kembali bermain saat laga kandang melawan PSM Makassar pada 16 Oktober," imbuhnya.

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Adrian Purzycki diusir wasit pada menit ke-50 akibat pelanggaran keras terhadap gelandang Persebaya Toni Firmansyah yang tengah membangun serangan.

Berdasar Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 tertanggal 15 September 2026, Komdis PSSI memberikan sanksi tambahan berupa larangan bertanding satu kali dan denda sebesar Rp10 juta.

Gelandang asing PSIM Yogyakarta Adrian Cyprian Purzycki dipastikan absen lebih lama seusai dijatuhi sanksi tambahan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.
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TAGS   PSIM PSIM Yogyakarta Komdis PSSI Adrian Purzycki Persija PSIM vs Persija madura united Super League 2026-2027

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