Jadwal Horor Persib! Tujuh Laga Dalam 20 Hari, Tim Pelatih Putar Otak

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bersiap menghadapi ujian berat sepanjang Oktober 2026.

Skuad Pangeran Biru dijadwalkan melakoni jadwal super padat dengan menjalani tujuh pertandingan hanya dalam kurun waktu sekitar 20 hari di tiga kompetisi berbeda.

Persib Bandung dijadwalkan berlaga di AFC Champions League (ACL) Two, ASEAN Club Championship, dan Super League secara beruntun.

"Sekarang kami memasuki periode jadwal pertandingan yang sangat padat.

Bulan Oktober ini bisa dikatakan sebagai ujian pertama bagi kami.

Kami akan bertanding setiap tiga atau empat hari sekali," ujar Asisten Pelatih Persib Karlo Reinholz dilansir dari laman klub.

Karlo Reinholz menegaskan tantangan utama Persib Bandung bukan sebatas jumlah laga yang menumpuk.

Tim pelatih juga harus memutar otak mengatasi perbedaan gaya permainan lawan, mobilitas perjalanan antarnegara, hingga adaptasi cuaca.