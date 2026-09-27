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JPNN.com Bali Sport Jadwal Horor Persib! Tujuh Laga Dalam 20 Hari, Tim Pelatih Putar Otak

Jadwal Horor Persib! Tujuh Laga Dalam 20 Hari, Tim Pelatih Putar Otak

Minggu, 27 September 2026 – 09:45 WIB
Jadwal Horor Persib! Tujuh Laga Dalam 20 Hari, Tim Pelatih Putar Otak - JPNN.com Bali
Persib Bandung dijadwalkan melakoni jadwal super padat dengan menjalani tujuh pertandingan hanya dalam kurun waktu sekitar 20 hari di tiga kompetisi berbeda. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bersiap menghadapi ujian berat sepanjang Oktober 2026.

Skuad Pangeran Biru dijadwalkan melakoni jadwal super padat dengan menjalani tujuh pertandingan hanya dalam kurun waktu sekitar 20 hari di tiga kompetisi berbeda.

Persib Bandung dijadwalkan berlaga di AFC Champions League (ACL) Two, ASEAN Club Championship, dan Super League secara beruntun.

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"Sekarang kami memasuki periode jadwal pertandingan yang sangat padat.

Bulan Oktober ini bisa dikatakan sebagai ujian pertama bagi kami.

Kami akan bertanding setiap tiga atau empat hari sekali," ujar Asisten Pelatih Persib Karlo Reinholz dilansir dari laman klub.

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Karlo Reinholz menegaskan tantangan utama Persib Bandung bukan sebatas jumlah laga yang menumpuk.

Tim pelatih juga harus memutar otak mengatasi perbedaan gaya permainan lawan, mobilitas perjalanan antarnegara, hingga adaptasi cuaca.

Persib Bandung dijadwalkan melakoni jadwal super padat dengan menjalani tujuh pertandingan hanya dalam kurun waktu sekitar 20 hari di tiga kompetisi berbeda.
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TAGS   Persib persib bandung Jadwal Persib Karlo Reinholz Super League 2026-2027 AFC Champions League Two

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