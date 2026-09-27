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Persija Tatap Laga Kontra PSIM, Lima Pilar Absen, Stjepan Loncar Wanti-wanti

Minggu, 27 September 2026 – 09:21 WIB
Persija Tatap Laga Kontra PSIM, Lima Pilar Absen, Stjepan Loncar Wanti-wanti - JPNN.com Bali
Persija Jakarta kembali menggelar latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Sabtu (26/9) kemarin untuk persiapan laga pekan keempat Super League 2026-2027 kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang asing Stjepan Loncar antusias kembali beraktivitas dengan tim seusai menggelar latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Sabtu (26/9) kemarin.

Latihan ini menjadi yang pertama seusai Persija meliburkan skuad selama enam hari karena jeda FIFA ASEAN Cup 2026.

Sesi latihan di bawah arahan Shin Tae-yong ini menjadi awal persiapan Macan Kemayoran untuk menyongsong kelanjutan kompetisi Super League 2026-2027.

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Namun, pada sesi latihan perdana ini, skuad Macan Kemayoran belum tampil dengan kekuatan penuh.

Lima pilar utama, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan, absen karena harus membela Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Persija dijadwalkan menjalani laga tandang kontra PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu (10/10) mendatang.

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Persija Jakarta mengawali musim kompetisi 2026-2027 dengan mengalahkan Borneo FC (1 – 0), Persib Bandung (2 – 1) dan Java United (1 – 0).

Gelandang asing Stjepan Loncar antusias kembali beraktivitas dengan tim seusai menggelar latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Depok, Sabtu kemarin
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TAGS   Persija Persija Jakarta PSIM PSIM Yogyakarta Stjepan Loncar PSIM vs Persija PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Shin Tae-yong Super League 2026-2027 Stadion Sultan Agung

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