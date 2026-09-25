Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fasilitas megah Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, kembali menyedot perhatian dunia internasional.

Kali ini, perwakilan klub LaLiga Spanyol, Levante UD, dibuat kagum saat bertandang ke Bali United Training Center, Jumat (25/9).

International Training Director Levante UD Daniel Pastor memuji habis-habisan sarana latihan milik Serdadu Tridatu tersebut seusai disambut perwakilan Bali United.

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“Fasilitas di sini sangat menakjubkan dan cocok untuk menggelar turnamen internasional.

Ada lebih dari 11 lapangan dengan kualitas bagus untuk pembinaan sepak bola,” kata Daniel Pastor dilansir dari laman klub.

Bali United Training Center berdiri di atas lahan 33 hektare, memiliki tujuh lapangan utama standar FIFA dan lima lapangan mini soccer.

Ke depan, Bali United Training Center diproyeksikan bertambah menjadi delapan lapangan utama dan sembilan mini soccer.

Kawasan ini tak hanya menjadi markas tim senior, tetapi juga kawah kelompok usia Elite Pro Academy (U-16, U-18, U-20) serta Bali United Academy yang telah berjalan sejak 2024.