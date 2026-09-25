JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

Jumat, 25 September 2026 – 17:21 WIB
Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali
Bali United Training Center membuat takjub perwakilan klub LaLiga Spanyol, Levante UD, saat bertandang ke Bali United Training Center, Jumat (25/9). Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fasilitas megah Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, kembali menyedot perhatian dunia internasional.

Kali ini, perwakilan klub LaLiga Spanyol, Levante UD, dibuat kagum saat bertandang ke Bali United Training Center, Jumat (25/9).

International Training Director Levante UD Daniel Pastor memuji habis-habisan sarana latihan milik Serdadu Tridatu tersebut seusai disambut perwakilan Bali United.

Baca Juga:

“Fasilitas di sini sangat menakjubkan dan cocok untuk menggelar turnamen internasional.

Ada lebih dari 11 lapangan dengan kualitas bagus untuk pembinaan sepak bola,” kata Daniel Pastor dilansir dari laman klub.

Bali United Training Center berdiri di atas lahan 33 hektare, memiliki tujuh lapangan utama standar FIFA dan lima lapangan mini soccer.

Baca Juga:

Ke depan, Bali United Training Center diproyeksikan bertambah menjadi delapan lapangan utama dan sembilan mini soccer.

Kawasan ini tak hanya menjadi markas tim senior, tetapi juga kawah kelompok usia Elite Pro Academy (U-16, U-18, U-20) serta Bali United Academy yang telah berjalan sejak 2024.

Perwakilan klub LaLiga Spanyol, Levante UD, dibuat kagum saat bertandang ke Bali United Training Center, Jumat (25/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Levante Levante UD LaLiga LaLiga Spanyol bali united Bali United Training Center

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali
    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar
  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU