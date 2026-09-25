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JPNN.com Bali Sport Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

Jumat, 25 September 2026 – 17:06 WIB
Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali
Striker anyar Bali United Marko Dugandzic memberikan pujian setinggi langit dengan fasilitas latihan klub barunya, seusai mendarat di Pulau Dewata. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker anyar Bali United Marko Dugandzic memberikan pujian setinggi langit dengan fasilitas latihan klub barunya, seusai mendarat di Pulau Dewata.

Kebetulan penyerang asal Kroasia ini langsung menuju Bali United Training Center seluas 33 hektare di pesisir Pantai Purnama, Gianyar, untuk mengenali lokasi latihan tim.

Marko Dugandzic bahkan langsung tancap gas mengikuti sederet program latihan pelatih Johnny Jansen di tengah jeda FIFA Matchday September 2026 ini.

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“Luar biasa Bali United Training Center ini,” kata Marko Dugandzic dilansir dari laman klub.

Bali United Training Center dilengkapi tujuh lapangan berstandar FIFA, lima lapangan mini soccer, serta fasilitas penunjang modern seperti ruang ganti, jacuzzi, pusat kebugaran hingga ruang mini teater.

Tak heran jika tempat ini menjadi salah satu destinasi olahraga berstandar internasional di Bali bahkan dunia.

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Melihat fasilitas super lengkap tersebut, penyerang bertinggi 190 cm ini makin termotivasi untuk memberikan 100 persen kemampuan terbaiknya bagi Bali United.

“Saya sangat senang berada di sini.

Striker anyar Bali United Marko Dugandzic memberikan pujian setinggi langit dengan fasilitas latihan klub barunya, seusai mendarat di Pulau Dewata.
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TAGS   Marko Dugandzic bali united Bali United Training Center Johnny Jansen Super League 2026-2027

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