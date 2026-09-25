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JPNN.com Bali Sport Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

Jumat, 25 September 2026 – 16:44 WIB
Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali
Striker anyar Bali United Marko Dugandzic akhirnya mendarat di Pulau Dewata setelah melewati perjalanan melelahkan dari Kroasia. Marko Dugandzic langsung menuju arena latihan Bali United di pesisir Pantai Purnama, Gianyar. Foto: Instagram @m.dugandzic

bali.jpnn.com, DENPASAR - Striker anyar Bali United Marko Dugandzic akhirnya mendarat di Pulau Dewata setelah melewati perjalanan melelahkan dari Kroasia.

Ia langsung menuju training center Bali United di Pantai Purnama, Gianyar.

Pemain dengan tinggi 190 cm ini pun termotivasi setelah bergabung dengan Bali United musim ini.

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Yang ia tahu, Bali United adalah klub besar di Liga Indonesia dan meraih dua kali gelar juara Liga 1.

Melihat rekam jejak Bali United, Marko Dugandzic tanpa pikir panjang langsung tanda tangan dan mengabaikan tawaran dua klub pesaing, Persija dan Persib, demi Serdadu Tridatu.

“Sebelumnya saya pernah mendengar tentang Bali United dan melihat proyek jangka panjang mereka.

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Saya berharap bisa meraih hal besar secara bersama dan saya sangat senang,” ujar Marko Dugandzic dilansir dari laman klub.

Striker yang mengidolakan Robin van Persie ini pun memasang target di tahun pertamanya berkarier di Liga Indonesia.

Striker anyar Bali United Marko Dugandzic akhirnya mendarat di Pulau Dewata setelah melewati perjalanan melelahkan dari Kroasia. Ia pun siap jadi mesin gol
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TAGS   Bali bali united Marko Dugandzic striker Kroasia penyerang Super League 2026-2027 Persija Persib suporter

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