Madura United Jadi Ancaman Baru di Super League, Ze Gomes Buka Suara

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United menjelma menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan pada kompetisi Super League 2026-2027.

Nyaris degradasi ke Liga 2 musim lalu, Madura United tampil superioritas pada tiga pertandingan terakhir Super League.

Madura United menyapu bersih kemenangan dengan mengalahkan Persijap (2 – 0), PSS Sleman (3 – 1) dan PSIM Yogyakarta (2 – 1).

Hasil positif ini mengatrol peringkat Madura United ke posisi kedua klasemen Super League dengan sembilan poin di bawah Dewa United dengan 10 poin.

Pelatih Madura United Ze Gomes bahkan meraih penghargaan Coach of the Week pada laga terakhir kontra PSIM Yogyakarta.

Meski mengapresiasi penghargaan Coach of the Week, mantan pelatih Arema FC ini menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan hasil kerja kerasnya seorang diri.

Juru taktik asal Portugal ini mengatakan keberhasilan Madura United ini merupakan buah dari kontribusi seluruh elemen tim.

"Saya senang sekali bisa mendapatkan penghargaan ini.