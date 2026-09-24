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Bursa Transfer: Borneo FC Makin Ngeri, Rekrut Amar Brkic dan Arthur Moura

Kamis, 24 September 2026 – 18:22 WIB
Bursa Transfer: Borneo FC Makin Ngeri, Rekrut Amar Brkic dan Arthur Moura - JPNN.com Bali
Borneo FC merekrut striker asing asal Brasil Arthur Moura (tengah) untuk memperkuat tim musim ini. Foto: Instagram @arthurd_mousa00

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bursa transfer Super League 2026-2027 resmi ditutup, Rabu (23/9) malam pukul 23.59 WIB atau 00.59 WITA.

Sejumlah klub bikin kejutan menjelang penutupan bursa transfer. Borneo FC salah satunya.

Klub yang bermarkas di Stadion Segiri, Samarinda ini mendatangkan dua pemain seusai bentrok melawan Bali United, Minggu (20/9) lalu.

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Keduanya adalah pemain Timnas U20 Indonesia Amar Brkic dan striker berkebangsaan Brasil, Arthur Moura.

“Kehadiran keduanya diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Pesut Etam, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun sebagai investasi jangka panjang,” tulis Borneo FC dalam laman resminya.

Pelatih Moura Jeronimo memproyeksikan pemain 19 tahun ini sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub.

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Amar Brkic dinilai memiliki potensi besar dan telah menunjukkan kualitasnya di level internasional.

Pemain keturunan ini tidak hanya disiapkan untuk berkompetisi di liga domestik, tetapi juga kompetisi Asia.

Borneo FC mendatangkan dua pemain seusai bentrok melawan Bali United, Minggu (20/9) lalu. Keduanya, yakni Amar Brkic dan striker Brasil, Arthur Moura
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TAGS   bursa transfer Super League 2026-2027 Amar Brkic Arthur Moura Borneo FC Timnas U20 Indonesia Brasil gelandang striker kompetisi asia

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