Marselino Ferdinan Ungkap Alasan Pilih Persija, Puji Setinggi Langit

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan buka-bukaan setelah menerima pinangan Persija Jakarta untuk berkompetisi di Super League 2026-2027.

Menurut Marselino, Persija menjadi tim yang paling bersemangat membawanya pulang ke Indonesia setelah tiga tahun berkarier di Eropa.

Marselino Ferdinan mengatakan Persija menjadi tim yang bisa memaksimalkan potensinya, tanpa menyebut perjanjiannya akan kembali bergabung dengan Persebaya jika kembali ke Indonesia.

“Yang pasti, saya melihat tim yang bener-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya. Persija jawabannya,” ujar Marselino Ferdinan dilansir dari laman klub.

Keputusan Marselino Ferdinan pulang kampung ke Indonesia sangat mengejutkan pencinta sepak bola.

Digadang-gadang bersinar di Eropa, kariernya justru layu sebelum berkembang.

Marselino Ferdinan mengawali kariernya bersama Persebaya Surabaya junior hingga berhasil menembus skuad senior pada periode 2021–2023.

Berbekal performa impresif di Liga 1, Marselino Ferdinan memberanikan diri berkarier di Eropa. Petualangan pertamanya di Benua Biru dimulai saat membela klub asal Belgia, KMSK Deinze, hingga 2024.