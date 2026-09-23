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JPNN.com Bali Sport Mengejutkan, Marselino Ferdinan Pulang Kampung, Gabung Persija, Persebaya?

Mengejutkan, Marselino Ferdinan Pulang Kampung, Gabung Persija, Persebaya?

Rabu, 23 September 2026 – 20:12 WIB
Mengejutkan, Marselino Ferdinan Pulang Kampung, Gabung Persija, Persebaya? - JPNN.com Bali
Gelandang muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mendadak memutuskan pulang kampung bergabung dengan Persija, bukan Persebaya, tim pertamanya di Indonesia. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bursa transfer Super League 2026-2027 tinggal menghitung hari sebelum ditutup akhir September ini.

Kejutan demi kejutan terjadi. Kabar paling hot datang dari Persija Jakarta pada bursa transfer musim ini.

Gelandang muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mendadak memutuskan pulang kampung setelah tiga tahun melanglang buana ke sejumlah klub di Eropa.

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Pilihannya bukan Persebaya, klub profesional yang membesarkan namanya sebelum hengkang ke Belgia bergabung dengan KMSK Deinze pada 2024 silam, tetapi Persija.

Pemain 22 tahun ini bakal menambah pilihan sekaligus memperkaya kekuatan lini tengah Persija Jakarta.

Anak emas pelatih Shin Tae yong di Timnas Indonesia ini sepakat memakai jersei Persija untuk dua musim ke depan.

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Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengatakan keputusan manajemen mendatangkan Marselino Ferdinan untuk memperdalam komposisi tim.

“Semua orang tahu kemampuan Marselino (Ferdinan).

Gelandang muda Timnas Indonesia Marselino Ferdinan mendadak memutuskan pulang kampung bergabung dengan Persija, bukan Persebaya, tim pertamanya di Indonesia
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TAGS   Marselino Ferdinan bursa transfer Persija Persija Jakarta Persebaya AS Trencin Liga Slovakia Super League 2026-2027 Timnas Indonesia Shin Tae-yong

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