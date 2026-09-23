Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional.

Acara pelepasan berlangsung hangat dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, Bali, Selasa kemarin (22/9).

Bentuk dukungan Gubernur Koster tak sekadar kata-kata.

Koster mengucurkan bantuan dana sebesar Rp45 juta untuk menyokong kebutuhan 25 pemain dan lima ofisial selama berlaga di panggung nasional.

Manager Bali United U-13 Alit Wardika menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemprov Bali.

Dukungan tersebut menjadi amunisi tambahan bagi skuad muda Serdadu Tridatu.

"Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal.

Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali," kata Alit Wardika.