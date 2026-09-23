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JPNN.com Bali Sport Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

Rabu, 23 September 2026 – 10:59 WIB
Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali
GubernurWayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional, Selasa (22/9) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional.

Acara pelepasan berlangsung hangat dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, Bali, Selasa kemarin (22/9).

Bentuk dukungan Gubernur Koster tak sekadar kata-kata.

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Koster mengucurkan bantuan dana sebesar Rp45 juta untuk menyokong kebutuhan 25 pemain dan lima ofisial selama berlaga di panggung nasional.

Manager Bali United U-13 Alit Wardika menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemprov Bali.

Dukungan tersebut menjadi amunisi tambahan bagi skuad muda Serdadu Tridatu.

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"Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal.

Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali," kata Alit Wardika.

GubernurWayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional.
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TAGS   Piala Soeratin Piala Soeratin 2026 bali united Bali United U13 Koster gubernur koster Piala Soeratin Seri Nasional Bali Serdadu Tridatu

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