Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan
bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional.
Acara pelepasan berlangsung hangat dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, Bali, Selasa kemarin (22/9).
Bentuk dukungan Gubernur Koster tak sekadar kata-kata.
Koster mengucurkan bantuan dana sebesar Rp45 juta untuk menyokong kebutuhan 25 pemain dan lima ofisial selama berlaga di panggung nasional.
Manager Bali United U-13 Alit Wardika menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Pemprov Bali.
Dukungan tersebut menjadi amunisi tambahan bagi skuad muda Serdadu Tridatu.
"Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal.
Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali," kata Alit Wardika.
GubernurWayan Koster melepas keberangkatan tim Bali United U-13 yang akan bertarung di ajang Piala Soeratin Seri Nasional.
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