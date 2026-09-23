Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI benar-benar dibuat pusing dengan perjalanan kompetisi Super League 2026-2027.

Meski laga baru menginjak pekan ketiga, pelanggaran demi pelanggaran terjadi di setiap laga kasta tertinggi Liga Indonesia.

Komdis PSSI pun bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada klub yang melanggar, baik denda maupun sekadar teguran.

Bali United menjadi salah satu klub yang mendapat sanksi dari Komdis PSSI.

Mirisnya, pelanggaran yang berbuah sanksi itu terjadi pada laga home saat Bali United melawan PSS Sleman dan Isenmulang FC.

Meski pertandingan berakhir manis dengan kemenangan yang diperoleh Bali United atas lawan-lawannya, Bali United rugi besar.

Pada laga Bali United kontra PSS Sleman di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9), Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp60 juta, Selasa (8/9) lalu.

Sanksi itu dijatuhkan karena panpel Bali United gagal mengantisipasi tindakan tak terpuji dari suporter.