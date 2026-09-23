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JPNN.com Bali Sport STY Jadi Korban Diskriminasi Dirtek Java United FC di Bali, Persija Sentil PSSI

STY Jadi Korban Diskriminasi Dirtek Java United FC di Bali, Persija Sentil PSSI

Rabu, 23 September 2026 – 09:34 WIB
STY Jadi Korban Diskriminasi Dirtek Java United FC di Bali, Persija Sentil PSSI - JPNN.com Bali
Tangkapan layar Direktur Teknik (Dirtek) Java United FC Achmad Resal Oktavian tertangkap kamera melontarkan ucapan dikriminatif kepada Shin Tae-yong saat laga melawan Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Instagram@newsaboutpersija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga big match antara Persija kontra Java United FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 telah berakhir.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) lalu berakhir dengan skor 1 – 0 untuk kemenangan Persija atas Java United FC.

Namun, pertandingan itu menyisakan cerita kelam.

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Pelatih Persija Shin Tae-yong dilaporkan menjadi korban diskriminasi ofisial Java United FC.

Berdasar rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan Direktur Teknik (Dirtek) Java United FC Achmad Resal Oktavian tertangkap kamera melontarkan ucapan dikriminatif kepada Shin Tae-yong.

Dalam rekaman tersebut, terdengar ucapan, "Kamu di sini hanya pendatang. Ini daerah saya," yang diarahkan kepada STY, sapaan akrabnya.

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Video itu kemudian menyebar di media sosial dan menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Mayoritas mengecam tindakan Achmad Resal Oktavian.

Kondisi ini memaksa manajemen Persija angkat bicara.

Direktur Teknik (Dirtek) Java United FC Achmad Resal Oktavian tertangkap kamera melontarkan ucapan dikriminatif kepada Shin Tae-yong alias STY.
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TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Java United FC stadion kapten dipta Komdis PSSI PSSI Persija vs Java United FC Bali

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