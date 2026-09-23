Tujuh Pemain Super League dengan Kenaikan Nilai Pasar Tertinggi, Fantastis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer musim panas hampir berakhir.

Berdasar jadwal, bursa transfer bakal ditutup pada 30 September 2026 mendatang.

Sejumlah klub Super League gencar mendatangkan pemain baru atau melepas karena tidak sesuai keinginan pelatih.

Yang menarik, dari 551 pemain yang berlaga di Super League, baik lokal maupun asing, ada tujuh di antaranya yang mengalami kenaikan harga pasar yang fantastis.

Mayoritas yang mengalami lonjakan adalah pemain lini depan, baik striker, penyerang sayap maupun gelandang serang.

Bahkan, dua di antaranya mengalami lonjakan harga pasar mencapai 100 persen dari harga sebelumnya.

Menariknya lagi, pemain termahal Super League 2026-2027 milik Persija Stjepan Loncar dengan market value Rp20,86 miliar, tak masuk daftar.

Berikut tujuh pemain Super League dengan kenaikan nilai pasar tertinggi versi Transfermarkt: