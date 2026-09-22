Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer musim panas hampir berakhir.

Berdasar jadwal, bursa transfer bakal ditutup pada 30 September 2026 mendatang.

Sejumlah klub Super League gencar mendatangkan pemain baru atau melepas karena tidak sesuai keinginan pelatih.

Bali United salah satunya.

Meski telah memiliki lebih dari 30 pemain, Bali United kembali merekrut pemain asing baru setelah melepas pemain muda Ananta Krisna beberapa hari lalu.

Pemain anyar itu adalah striker berkebangsaan Kroasia, Marko Dugandzic.

Marko Dugandzic yang menjadi incaran Persija Jakarta dan Persib Bandung menjadi legiun asing ke-12 yang dimiliki Bali United

Mantan striker FC Seoul ini menambal kekuatan Bali United di sektor lini serang yang saat ini ditempati Jort van der Sande dan Jens Raven.