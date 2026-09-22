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Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

Selasa, 22 September 2026 – 10:26 WIB
Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali
Ilustrasi logo Bali United. Market value Bali United melonjak setelah merekrut striker asal Kroasia, Marko Dugandzic. Foto: Facebook Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer musim panas hampir berakhir.

Berdasar jadwal, bursa transfer bakal ditutup pada 30 September 2026 mendatang.

Sejumlah klub Super League gencar mendatangkan pemain baru atau melepas karena tidak sesuai keinginan pelatih.

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Bali United salah satunya.

Meski telah memiliki lebih dari 30 pemain, Bali United kembali merekrut pemain asing baru setelah melepas pemain muda Ananta Krisna beberapa hari lalu.

Pemain anyar itu adalah striker berkebangsaan Kroasia, Marko Dugandzic.

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Marko Dugandzic yang menjadi incaran Persija Jakarta dan Persib Bandung menjadi legiun asing ke-12 yang dimiliki Bali United

Mantan striker FC Seoul ini menambal kekuatan Bali United di sektor lini serang yang saat ini ditempati Jort van der Sande dan Jens Raven.

Market value Marko Dugandzic saat ini berkisar Rp12,17 miliar, melampaui pemain sayap Thijmen Goppel dan gelandang serang Teppei Yachida yang mencapai Rp10,43 M
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TAGS   bali united Market Value bursa transfer Persija Persib Marko Dugandzic Teppei Yachida Remco Balk Thijmen Goppel Transfermarkt

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