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Kerim Memija Tampil Sangar Kontra Java United FC di Bali, Layak MOTM

Selasa, 22 September 2026 – 07:18 WIB
Kerim Memija Tampil Sangar Kontra Java United FC di Bali, Layak MOTM - JPNN.com Bali
Bek sayap asing asal Bosnia & Herzegovina Kerim Memija tampil cemerlang dan menjdi aktor kemenangan Persija saat membungkam Java United FC di Stadion Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) lalu. Foto: Instagram@kerim.memija50

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kemenangan yang diraih Persija Jakarta pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra Java United FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) menjadi panggung bagi Kerim Memija.

Bek sayap asing asal Bosnia & Herzegovina ini tampil cemerlang dan menjadi aktor kemenangan Persija.

Memo, sapaan akrabnya tak hanya solid menjaga lini belakang, tetapi juga aktif membantu serangan.

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Pada menit ke-13, manuver cerdiknya di sisi kanan pertahanan lawan bahkan berbuah manis.

Umpan silang terukurnya berhasil disambar Arliansyah Abdulmanan menjadi gol tunggal kemenangan Persija.

Berkat kontribusi besarnya, Kerim Memija dinobatkan sebagai Man of the Match (MOTM) dalam laga tersebut.

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“Babak kedua benar-benar gila, berbeda dengan yang pertama.

Kami mengalami banyak situasi berbahaya, tetapi karena semangat juang kami, kami berhasil bertarung sampai akhir dan mempertahankan keunggulan,” kata Kerim
Memija dilansir dari laman klub.

Bek sayap asing asal Bosnia & Herzegovina Kerim Memija tampil cemerlang dan menjdi aktor kemenangan Persija saat membungkam Java United FC di Stadion Dipta.
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TAGS   Kerim Memija Bek Sayap Persija Persija Jakarta Java United FC Persija vs Java United FC Persija Jakarta vs Java United FC Bali Man of The Match Super League 2026-2027

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