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JPNN.com Bali Sport Rekam Jejak Mentereng Striker Anyar Bali United Marko Dugandzic, Tolak Persija?

Rekam Jejak Mentereng Striker Anyar Bali United Marko Dugandzic, Tolak Persija?

Selasa, 22 September 2026 – 06:53 WIB
Rekam Jejak Mentereng Striker Anyar Bali United Marko Dugandzic, Tolak Persija? - JPNN.com Bali
Bali United mengumumkan rekrutan pemain baru menjelang penutupan bursa transfer musim 2026-2027 dengan merekrut striker Kroasia, Marko Dugandzic. Foto: Instagram @m.dugandzic

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengumumkan rekrutan pemain baru menjelang penutupan bursa transfer musim 2026-2027.

Nama anyar yang menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu musim ini adalah striker berkebangsaan Kroasia, Marko Dugandzic.

Bali United cukup beruntung mendapatkan tanda tangan Marko Dugandzic meski secara usia tak lagi muda.

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Kariernya cukup mentereng karena pernah berkarier di kompetisi Eropa maupun Asia.

Striker 190 cm ini mengawali kariernya di klub Kroasia, NK Osijek Youth pada 2009-2010 hingga promosi di musim 2012-2013.

Semusim setelah promosi, penyerang kelahiran 7 April 1994 ini menjalani pinjaman ke Italia bersama klub Ternana Calcio selama semusim sebelum akhirnya kembali ke NK Osijek.

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Selain berkarier bersama Ternana Calcio di liga Italia, Marko Dugandzic juga pernah bermain bersama Matera 1933 pada musim 2017-2018.

Penjajakan kariernya di Eropa terus berlanjut dengan mencoba peruntungan di liga Rumania bersama FC Botosani, CFR Cluj dan FC Rapid 1923.

Bali United mengumumkan rekrutan pemain baru menjelang penutupan bursa transfer musim 2026-2027 dengan merekrut striker Kroasia, Marko Dugandzic
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TAGS   bursa transfer bali united Marko Dugandzic striker Persija Super League 2026-2027 FC Seoul CFR Cluj CEO Bali United Yabes Tanuri

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