Bursa Transfer: Bali United Boyong Striker Rp12 Miliar Marko Dugandzic

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mengambil langkah agresif menjelang penutupan bursa transfer musim 2026-2027 dengan merekrut pemain baru.

Nama anyar yang menjadi bagian dari skuad Serdadu Tridatu itu adalah Marko Dugandzic.

Striker asal Kroasia ini menambal kekuatan Bali United di sektor lini serang yang saat ini ditempati Jort van der Sande dan Jens Raven.

Kabar rekrutmen pemain asing baru ini diungkap Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri.

“Setelah berkoordinasi dengan pelatih, tim membutuhkan satu pemain asing tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, tim pelatih sepakat mendatangkan penyerang 32 tahun ini karena kenyang pengalaman kompetisi di Eropa dan Asia.

Yabes Tanuri optimistis striker dengan market value Rp12,17 miliar ini bisa memberi dampak bagi Bali United.

“Kami melihat Marko Dugandzic dengan segudang pengalaman di Eropa dan Asia dapat membantu Bali United musim ini,” kata Yabes Tanuri.