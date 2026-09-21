Laga Borneo FC vs Bali United Bikin Mauro Jeronimo Gila, Sorot Mental Pemain

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Mauro Jeronimo angkat bicara setelah Borneo FC membungkam Bali United dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan ketiga Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) kemarin.

Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak sang kapten, Juan Villa, melalui titik putih pada menit ke-54.

Meski meraih tiga poin penuh di kandang, Mauro Jeronimo mengakui laga berjalan tidak mudah dan penuh tekanan secara psikologis.

"Tidak mudah. Pada dasarnya ini pertandingan yang gila.

Di babak pertama kami memulai dengan sangat baik dan stabil secara pertahanan," ujar Mauro Jeronimo seusai pertandingan.

Menurutnya, Borneo FC berhasil membatasi ruang gerak pemain Bali United pada babak pertama.

Tim tamu bahkan hampir tidak memiliki peluang tembakan tepat sasaran, sementara Borneo FC mampu menciptakan beberapa situasi berbahaya di kotak penalti.

Namun, dinamika laga berubah di babak kedua. Pemain Borneo FC justru bermain tidak lepas dari tekanan pemain Bali United.