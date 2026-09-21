Debut Pahit Mario Lemos di Jepara: Rela Keok dari Persib, Puji Performa Persijap

bali.jpnn.com, JEPARA - Debut Mario Lemos menangani Persijap pada periode kedua melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, berakhir tragis.

Bermain di depan pendukungnya sendiri, Persijap Jepara tumbang dari Persib Bandung dengan skor 1 – 2.

"Kedua tim sebenarnya tampil sama bagusnya di pertandingan ini.

Sama-sama menyerang. Sama-sama ingin menang.

Namun, kami melakukan kesalahan (yang berakibat gol untuk Persib)," kata Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Tuan rumah Persijap Jepara unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

Namun, mental juara Persib Bandung benar-benar teruji pada laga tersebut.

Dalam posisi tertinggal, Persib berhasil comeback berkat aksi gelandang Thom Haye yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-21 lewat tandukan tajamnya.