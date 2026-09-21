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JPNN.com Bali Sport Debut Pahit Mario Lemos di Jepara: Rela Keok dari Persib, Puji Performa Persijap

Debut Pahit Mario Lemos di Jepara: Rela Keok dari Persib, Puji Performa Persijap

Senin, 21 September 2026 – 15:36 WIB
Debut Pahit Mario Lemos di Jepara: Rela Keok dari Persib, Puji Performa Persijap - JPNN.com Bali
Debut pelatih Mario Lemos menangani Persijap pada periode kedua melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, berakhir tragis setelah kalah dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @coachmariolemos

bali.jpnn.com, JEPARA - Debut Mario Lemos menangani Persijap pada periode kedua melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, berakhir tragis.

Bermain di depan pendukungnya sendiri, Persijap Jepara tumbang dari Persib Bandung dengan skor 1 – 2.

"Kedua tim sebenarnya tampil sama bagusnya di pertandingan ini.

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Sama-sama menyerang. Sama-sama ingin menang.

Namun, kami melakukan kesalahan (yang berakibat gol untuk Persib)," kata Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Tuan rumah Persijap Jepara unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

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Namun, mental juara Persib Bandung benar-benar teruji pada laga tersebut.

Dalam posisi tertinggal, Persib berhasil comeback berkat aksi gelandang Thom Haye yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-21 lewat tandukan tajamnya.

Debut Mario Lemos menangani Persijap pada periode kedua melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam, berakhir tragis.
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TAGS   Mario Lemos debut Persijap Persijap Jepara persib bandung Persib Persijap vs Persib Persijap Jepara vs Persib Bandung Super League 2026-2027 Stadion Gelora Bumi Kartini

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