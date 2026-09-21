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Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan

Senin, 21 September 2026 – 15:09 WIB
Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan - JPNN.com Bali
Klasemen Super League 2026-2027 pada pekan ketiga. Dewa United menggusur peringkat Madura United untuk memuncaki klasemen Super League 2026-2027 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ketiga Super League 2026-2027 telah berakhir, Minggu (20/9) kemarin.

10 pertandingan bergulir di kota dan stadion berbeda.

Hasilnya beragam, ada yang pesta kemenangan, meraih hasil imbang dan sedih karena menelan kekalahan.

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Yang menarik, dua tim mendapat kesempatan dua kali bertanding, yakni Borneo FC dan Dewa United.

Pada laga pertama Rabu (16/9) lalu, tuan rumah Borneo FC menantang Dewa United di Stadion Segiri, Samarinda.

Hasilnya, Borneo FC tumbang dari Dewa United dengan skor 1 – 3.

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Borneo FC dan Dewa United kembali mendapat kesempatan bertanding, Minggu (20/9) kemarin di dua stadion berbeda.

Borneo FC melawan Bali United di Stadion Segiri, Samarinda dengan hasil akhir 1 – 0.

Dewa United menggusur peringkat Madura United untuk memuncaki klasemen Super League 2026-2027 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.
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TAGS   Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027 Dewa United madura united Persija Borneo FC Persib bali united Persebaya psm makassar

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