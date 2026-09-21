Klasemen Super League 2026-2027: Dewa United & Persib Meroket, Persija Tertahan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ketiga Super League 2026-2027 telah berakhir, Minggu (20/9) kemarin.

10 pertandingan bergulir di kota dan stadion berbeda.

Hasilnya beragam, ada yang pesta kemenangan, meraih hasil imbang dan sedih karena menelan kekalahan.

Yang menarik, dua tim mendapat kesempatan dua kali bertanding, yakni Borneo FC dan Dewa United.

Pada laga pertama Rabu (16/9) lalu, tuan rumah Borneo FC menantang Dewa United di Stadion Segiri, Samarinda.

Hasilnya, Borneo FC tumbang dari Dewa United dengan skor 1 – 3.

Borneo FC dan Dewa United kembali mendapat kesempatan bertanding, Minggu (20/9) kemarin di dua stadion berbeda.

Borneo FC melawan Bali United di Stadion Segiri, Samarinda dengan hasil akhir 1 – 0.