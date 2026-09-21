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Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol

Senin, 21 September 2026 – 07:41 WIB
Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol - JPNN.com Bali
Bek kiri Tim Geypens angkat bicara setelah Bali United kalah dari tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) kemarin. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bek kiri Tim Geypens angkat bicara setelah Bali United kalah dari tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) kemarin.

Menurut Tim Geypens, laga big match antara Bali United kontra Borneo FC berjalan sulit dan tidak mudah.

Namun, masalahnya, gaya permainan Bali United terlalu lambat dan kerap melakukan kesalahan elementer yang semestinya bisa dihindari.

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“Laga yang sangat sulit.

Kami melakukan beberapa kesalahan mendasar, termasuk saya sendiri yang juga melakukan kesalahan,” kata Tim Geypens seusai pertandingan kemarin.

Menurut Tim Geypens, kesalahan tak boleh terjadi pada laga penting seperti ini jika menginginkan kemenangan.

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Bali United takluk dari Borneo FC dengan skor tipis 0 – 1 gegara gol penalti Juan Villa pada menit ke-54.

Laga sengit di Stadion Segiri tersebut juga diwarnai hujan kartu oleh wasit Naufal Adya Fairuski yang mengeluarkan tiga kartu merah.

Bek kiri Tim Geypens angkat bicara setelah Bali United keok dari tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda
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TAGS   Tim Geypens bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United Stadion Segiri Super League 2026-2027

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