Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Johnny Jansen tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai Bali United dipaksa berlutut di markas Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027.

Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore, Bali United menyerah dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal penalti kapten Borneo FC Juan Villa pada menit ke-54.

Johnny Jansen pun melontarkan kritik keras terhadap performa skuad Serdadu Tridatu yang dinilai tampil di bawah standar.

"Saya kecewa dengan permainan tim pada pertandingan kali ini.

Kami tidak mampu menjalankan skema yang sudah kami rencanakan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu menyebut tempo permainan Bali United terlalu lambat sehingga memudahkan tuan rumah mengembangkan permainan.

"Kami sangat kecewa karena tidak bermain dengan baik.

Tempo permainan kami terlalu lambat. Padahal, kami seharusnya bisa tampil jauh lebih baik," ucapnya.