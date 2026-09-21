JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri

Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri

Senin, 21 September 2026 – 07:08 WIB
Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai Bali United dipaksa berlutut di markas Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) kemarin. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Johnny Jansen tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai Bali United dipaksa berlutut di markas Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027.

Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore, Bali United menyerah dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal penalti kapten Borneo FC Juan Villa pada menit ke-54.

Johnny Jansen pun melontarkan kritik keras terhadap performa skuad Serdadu Tridatu yang dinilai tampil di bawah standar.

Baca Juga:

"Saya kecewa dengan permainan tim pada pertandingan kali ini.

Kami tidak mampu menjalankan skema yang sudah kami rencanakan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu menyebut tempo permainan Bali United terlalu lambat sehingga memudahkan tuan rumah mengembangkan permainan.

Baca Juga:

"Kami sangat kecewa karena tidak bermain dengan baik.

Tempo permainan kami terlalu lambat. Padahal, kami seharusnya bisa tampil jauh lebih baik," ucapnya.

Johnny Jansen tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya seusai Bali United dipaksa berlutut di markas Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United kartu merah Wasit Naufal Adya Fairuski Tim Receveur Rahmat Arjuna Super League 2026-2027 Stadion Segiri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol

  2. Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri
  3. Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh! - JPNN.com Bali

    Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU