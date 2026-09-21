Perasaan tak Keruan Marc Klok Seusai Persib Bekuk Persijap, Berat

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kapten sekaligus gelandang Persib Marc Klok mengatakan kemenangan yang diraih skuad Maung Bandung pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra

Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9) malam dirah dengan tidak mudah.

Persib Bandung mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2 – 1.

Tuan rumah Persijap unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

Dua gol Persib dicetak Thom Haye menit ke-21 dan Uilliam Barros menit ke-55.

Menurut Marc Klok, kemenangan ini sangat spesial karena Persib Bandung baru saja menjalani perjalanan panjang untuk meraih tiga poin ini.

Sebelum menantang Persijap, Persib baru saja menjalani perjalanan panjang dari Korea Selatan menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League (ACL) Two, Rabu (16/9) lalu.

Dari Korea Selatan menuju Indonesia, perjalanan Persib membutuhkan waktu 13 jam.

Mantan pemain PSM Makassar dan Persija ini mengatakan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib sebelum menghadapi Persijap.