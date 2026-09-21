JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Perasaan tak Keruan Marc Klok Seusai Persib Bekuk Persijap, Berat

Perasaan tak Keruan Marc Klok Seusai Persib Bekuk Persijap, Berat

Senin, 21 September 2026 – 06:35 WIB
Perasaan tak Keruan Marc Klok Seusai Persib Bekuk Persijap, Berat - JPNN.com Bali
Menurut kapten Persib Marc Klok, kemenangan atas Persijap ini sangat spesial karena skuad Maung Bandung baru saja menjalani perjalanan panjang untuk meraih tiga poin ini. Persib mengalahkan Persijap 2 - 1 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kapten sekaligus gelandang Persib Marc Klok mengatakan kemenangan yang diraih skuad Maung Bandung pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra
Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (20/9) malam dirah dengan tidak mudah.

Persib Bandung mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2 – 1.

Tuan rumah Persijap unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

Baca Juga:

Dua gol Persib dicetak Thom Haye menit ke-21 dan Uilliam Barros menit ke-55.

Menurut Marc Klok, kemenangan ini sangat spesial karena Persib Bandung baru saja menjalani perjalanan panjang untuk meraih tiga poin ini.

Sebelum menantang Persijap, Persib baru saja menjalani perjalanan panjang dari Korea Selatan menghadapi FC Seoul pada ajang AFC Champions League (ACL) Two, Rabu (16/9) lalu.

Baca Juga:

Dari Korea Selatan menuju Indonesia, perjalanan Persib membutuhkan waktu 13 jam.

Mantan pemain PSM Makassar dan Persija ini mengatakan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib sebelum menghadapi Persijap.

Menurut Marc Klok, kemenangan atas Persijap ini sangat spesial karena Persib Bandung baru saja menjalani perjalanan panjang untuk meraih tiga poin ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   marc klok Persib persib bandung Persijap Persijap Jepara Persijap vs Persib Persijap Jepara vs Persib Bandung ACL Two 2026-2027 Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol - JPNN.com Bali

    Tim Geypens Ungkap Kesalahan Fatal Bali United Seusai Ditekuk Borneo FC, Konyol

  2. Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Performa Buruk Bali United, Sorot Hujan Kartu di Segiri

  3. Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh! - JPNN.com Bali

    Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU