Igor Tolic Ungkap Rahasia Persib Comeback di Jepara, Singgung Karakter Tim

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Igor Tolic tersenyum semringah setelah Persib mencuri poin penuh pada laga tandang pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Persib menumbangkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Tuan rumah Persijap unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

Namun, mental juara Persib Bandung benar-benar teruji pada laga tersebut.

Dalam posisi tertinggal, Persib berhasil comeback berkat aksi gelandang Thom Haye yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-21 lewat tandukan tajamnya.

Memasuki paruh kedua, giliran Uilliam Barros yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 sekaligus membalikkan kedudukan menjadi 2-1.

Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini sekaligus menutup rangkaian tiga laga tandang beruntun Persib dengan torehan manis.

Igor Tolic mengakui laga di Gelora Bumi Kartini berjalan sangat alot.