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Igor Tolic Ungkap Rahasia Persib Comeback di Jepara, Singgung Karakter Tim

Senin, 21 September 2026 – 05:58 WIB
Igor Tolic Ungkap Rahasia Persib Comeback di Jepara, Singgung Karakter Tim - JPNN.com Bali
Momen gelandang Persib Thom Haye mencetak gol melalui tandukan saat mengalahkan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Igor Tolic tersenyum semringah setelah Persib mencuri poin penuh pada laga tandang pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Persib menumbangkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Tuan rumah Persijap unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik putih menit ke-12.

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Namun, mental juara Persib Bandung benar-benar teruji pada laga tersebut.

Dalam posisi tertinggal, Persib berhasil comeback berkat aksi gelandang Thom Haye yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-21 lewat tandukan tajamnya.

Memasuki paruh kedua, giliran Uilliam Barros yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55 sekaligus membalikkan kedudukan menjadi 2-1.

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Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini sekaligus menutup rangkaian tiga laga tandang beruntun Persib dengan torehan manis.

Igor Tolic mengakui laga di Gelora Bumi Kartini berjalan sangat alot.

Pelatih Igor Tolic mengaku senang Persib meraih tiga poin seusai mengalahkan Persijap meski laga di Stadion Gelora Bumi Kartini berjalan sangat tidak mudah
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TAGS   Igor Tolic Persib Persijap persib bandung Persijap Jepara Persijap vs Persib Super League 2026-2027 Persija FC Seoul AFC Champions League Two

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