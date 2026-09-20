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Dewa United Digdaya, Bantai PSS Sleman 2-1, Cek Klasemen!

Minggu, 20 September 2026 – 18:29 WIB
Dewa United Digdaya, Bantai PSS Sleman 2-1, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Gelandang Dewa United Taisei Marukawa berduel dengan pemain sayap PSS Sleman Riko Simanjuntak di Banten International Stadium (BIS), Minggu (20/9) sore. Dewa United mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United melanjutkan tren positif di laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tim promosi PSS Sleman di Banten International Stadium (BIS), Minggu (20/9) sore, Dewa United menang tipis 1 – 2.

Dewa United mencetak dua gol terlebih dahulu melalui Taisei Marukawa menit ke-49 dan Carlos da Silva menit ke-58.

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PSS Sleman yang tak kunjung menang dalam tiga laga terakhir Super League 2026-2027 hanya mencetak satu gol melalui Christophe Nduwarugira menit ke-72.

Kemenangan ini kembali mengatrol peringkat Dewa United ke puncak klasemen dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

PSS Sleman di lain sisi terdampar di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-17 dengan nol poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

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Tuan rumah Dewa United tampil menggebrak sejak menit awal pertandingan, tetapi pemain PSS Sleman tak menyerah.

Jual beli serangan pun tak bisa dihindari. Babak pertama berakhir dengan skor 0 – 0.

Menantang tim promosi PSS Sleman di Banten International Stadium (BIS), Minggu (20/9) sore, Dewa United menang tipis 1 – 2.
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TAGS   Dewa United PSS PSS Sleman Dewa United vs PSS Sleman Dewa United vs PSS Klasemen Super League 2026-2027 Super League 2026-2027 Banten International Stadium

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