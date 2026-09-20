Hujan Tiga Kartu Merah di Segiri! Bali United Keok dari Borneo FC, Duh!

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Bali United akhirnya menelan kekalahan pada laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore, Bali United kalah dengan skor tipis 1 – 0.

Borneo FC menang berkat gol tunggal Juan Villa dari titik putih menit ke-54.

Dalam laga yang berlangsung panas ini, wasit Naufal Adya Fairuski memberikan tiga kartu merah kepada pemain kedua kesebelasan.

Wasit memberikan kartu merah kepada pemain Borneo FC Rifad Marasabessy dan penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna menit ke-35 setelah terjadi insiden di lapangan.

Wasit Naufal kembali memberikan kartu merah kepada gelandang Bali United Tim Receveur menit ke-70.

Kekalahan ini membuat Bali United melorot ke peringkat keempat klasemen Super League 2026-2027 dengan enam poin, sedangkan Borneo FC merangsek ke posisi kelima dengan jumlah poin yang sama.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.