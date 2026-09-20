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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persijap vs Persib: Misi Sulit di Jepara!

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persijap vs Persib: Misi Sulit di Jepara!

Minggu, 20 September 2026 – 17:06 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persijap vs Persib: Misi Sulit di Jepara! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Persijap Jepara menantang tim juara Liga Indonesia Persib Bandung pada pukul 19.00 WIB atau 20.30 WITA di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9). Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, JEPARA - Duel panas tersaji pada laga pekan ketiga Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Tuan rumah Persijap Jepara menantang tim juara Liga Indonesia Persib Bandung pada pukul 19.00 WIB atau 20.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar dan Vidio.

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Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di kompetisi sepak bola Indonesia.

Hasilnya, Persijap Jepara menang sekali, Persib Bandung meraih dua kali kemenangan dan tiga pertandingan berakhir imbang.

Yang menarik, Persijap Jepara menjadi tim yang belum berhasil dikalahkan Persib pada dua pertemuan musim lalu.

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Salah satunya bahkan berlangsung di Jepara, ketika skuad Maung Bandung harus pulang tanpa membawa poin.

Oleh karena itu, Persib akan tampil habis-habisan pada laga ini.

Tuan rumah Persijap Jepara menantang tim juara Liga Indonesia Persib Bandung pada pukul 19.00 WIB atau 20.30 WITA di Stadion Gelora Bumi Kartini
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