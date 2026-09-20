Fabio Lefundes Sebut Java United tak Pantas Kalah dari Persija, Ini Analisisnya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Java United FC Fabio Lefundes menilai kekalahan dari Persija Jakarta tidak mencerminkan rencana matang dan kerja keras yang telah dibangun timnya selama masa persiapan.

Laskar Kepodang Emas harus mengakui keunggulan Persija dengan skor tipis 0-1 lewat gol semata wayang Arliansyah Abdulmanan pada menit ke-13.

Fabio Lefundes mengatakan pemain Java United FC sebenarnya mampu bangkit dan memberikan perlawanan sengit, terutama setelah turun minum.

“Setelah melakukan perubahan di babak kedua, pemain berhasil menekan dan memaksa Persija bermain di garis terakhir pertahanan mereka.

Sayangnya, kami tidak bisa memaksimalkan kesempatan untuk meraih hasil positif,” kata Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Sepanjang laga, Java United FC sejatinya mencatatkan tiga tembakan tepat sasaran (shots on target) dari total enam kali percobaan.

Di lini pertahanan, kiper Jorge Meurer harus bekerja ekstra keras menahan gempuran lini serang Persija dengan membukukan empat penyelamatan krusial.

Namun, skema serangan balik yang dibangun Gustavo Franca dan kolega kerap kandas di penyelesaian akhir.