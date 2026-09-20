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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Duel Berkelas

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Duel Berkelas

Minggu, 20 September 2026 – 15:06 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs Bali United: Duel Berkelas - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Borneo FC menantang tim kolektor dua gelar juara Liga Indonesia, Bali United, pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Segiri, Samarinda. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match tersaji pada laga pekan ketiga Super League 2026-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore.

Tuan rumah Borneo FC menantang tim kolektor dua gelar juara Liga Indonesia, Bali United, pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Segiri, Samarinda, tak perlu khawatir lantaran bisa disaksikan secara live di Indosiar.

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Secara keseluruhan, kedua Borneo FC dan Bali United telah bertemu dalam 22 kali pertandingan Liga Indonesia.

Hasilnya, Borneo FC menang 10 kali, Bali United menang enam kali, dan imbang enam kali.

Melihat statistik ini, Borneo FC yang menelan dua kekalahan dalam tiga laga terakhir diprediksi memenangkan pertandingan.

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Kemenangan ini sekaligus untuk membalas dendam setelah musim lalu Borneo FC kalah dari Bali United di Stadion Segiri, Samarinda dengan skor 1 – 0.

“Kami menyiapkan rencana dengan baik untuk pertandingan ini.

Tuan rumah Borneo FC menantang tim kolektor dua gelar juara Liga Indonesia, Bali United, pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Segiri, Samarinda
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