JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan

Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan

Minggu, 20 September 2026 – 09:13 WIB
Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memimpin latihan skuad Pesut Etam untuk menghadapi Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menegaskan timnya siap bangkit seusai menelan dua kekalahan beruntun di kandang sendiri.

Skuad Pesut Etam membidik poin penuh saat menjamu Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore.

Sebelumnya, Borneo FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dan Dewa United di hadapan pendukungnya sendiri.

Baca Juga:

Dari tiga laga awal, Borneo FC baru mengemas satu kemenangan saat melawat ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Mauro Jeronimo menilai laga kontra Bali United menjadi momentum tepat untuk mengubah atmosfer tim sekaligus menjawab keraguan suporter.

"Kami memiliki keyakinan pada diri sendiri.

Baca Juga:

Kami paham bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukanlah bagaimana segalanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir," ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman I.League.

Juru taktik asal Portugal ini optimistis anak asuhnya mampu memperbaiki performa dan memberikan respons positif di lapangan.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menegaskan timnya siap bangkit saat melawan Bali United seusai menelan dua kekalahan beruntun di kandang sendiri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC Mauro Jeronimo bali united Borneo FC vs Bali United Stadion Segiri Samarinda Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan - JPNN.com Bali
    Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan
  2. Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC

  3. Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU