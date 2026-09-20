Borneo FC Usung Misi Bangkit Lawan Bali United, Mauro Jeronimo Blak-blakan

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menegaskan timnya siap bangkit seusai menelan dua kekalahan beruntun di kandang sendiri.

Skuad Pesut Etam membidik poin penuh saat menjamu Bali United pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) sore.

Sebelumnya, Borneo FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dan Dewa United di hadapan pendukungnya sendiri.

Dari tiga laga awal, Borneo FC baru mengemas satu kemenangan saat melawat ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Mauro Jeronimo menilai laga kontra Bali United menjadi momentum tepat untuk mengubah atmosfer tim sekaligus menjawab keraguan suporter.

"Kami memiliki keyakinan pada diri sendiri.

Kami paham bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukanlah bagaimana segalanya dimulai, melainkan bagaimana semuanya berakhir," ujar Mauro Jeronimo dilansir dari laman I.League.

Juru taktik asal Portugal ini optimistis anak asuhnya mampu memperbaiki performa dan memberikan respons positif di lapangan.